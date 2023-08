Incêndios. Moradores do Havai "em guerra" com os turistas

Após os incêndios florestais no Havai, os mais mortíferos da história moderna dos Estados Unidos, a frustração com os turistas que optaram por continuar as férias aumentou entre os locais.

Segundo escreve a BBC, muitos em Maui dizem que a devastação fez ainda vincar mais o que é conhecido como os "dois Havaís" - um construído para o conforto dos visitantes e o outro, mais difícil, deixado para os havaianos.

"É tudo rosas quando se trata da indústria do turismo", disse um nativo de Maui de 21 anos, e funcionário do hotel, que pediu para não ser identificado. "Mas o que está realmente por baixo é assustador."

Na quarta-feira passada, um dia após os incêndios florestais, o condado pediu aos visitantes que deixassem Lahaina e a ilha o mais rápido possível.

As autoridades pediram ainda às pessoas que evitassem totalmente a ilha, exceto para viagens essenciais. “Nos próximos dias e semanas, os nossos recursos coletivos e atenção devem concentrar-se na recuperação de residentes e comunidades que foram forçadas a evacuar”, disse a Autoridade de Turismo do Havaí.

Muitos viajantes seguiram o conselho. Logo após os incêndios, cerca de 46 mil pessoas deixaram a ilha.