Incêndio em posto de gasolina na Rússia mata 12 pessoas

Um incêndio num posto de gasolina na região do Daguestão, no sul da Rússia, matou 12 pessoas, incluindo duas crianças, disseram as autoridades russas esta terça-feira citadas pela Reuters.

O incêndio começou numa oficina mecânica na capital do Daguestão, Makhachkala, na noite de segunda-feira e causou uma explosão que se espalhou a um posto de gasolina próximo.

O número de feridos aumentou para 50 pessoas, a partir da meia-noite, horário local, disse o governador do Daguestão, Sergei Melikov.