Javier Milei. Quem é o extremista que venceu as primárias na Argentina?

O líder d’A Liberdade Avança defende, inclusive, que a compra e venda de órgãos seja legal. “A minha primeira propriedade é o meu corpo. Se por algum motivo quiser desfazer-me de uma parte do meu corpo, qual é o problema?”, declarou numa entrevista.

O programa político do movimento de Milei conta com propostas para “devolver a autoridade” às forças de segurança, como baixar a idade de responsabilidade criminal dos menores, e levar a cabo uma reforma também no sistema prisional.

Com longas patilhas, a cantar músicas de rock e frequentemente a usar um casaco de cabedal, o político de 52 anos é deliberadamente provocador e ataca frequentemente a esquerda em discursos repletos de insultos.

A vitória de Milei foi saudada por André Ventura, que esteve com o argentino num comício do Vox em Madrid, no final de julho. O líder do Chega afirmou, na rede social X (antigo Twitter), esperar que Milei consiga "derrotar o fantasma do socialismo".