Índia. Pelo menos 50 mortes provocadas por chuvas torrenciais

Pelo menos 50 pessoas morreram em incidentes relacionados com as chuvas torrenciais que se fizeram sentir nas últimas 24 horas no estado de Himachal Pradesh, no norte da Índia.

Num dos incidentes mais mortais, nove pessoas faleceram quando um templo deslizou sobre a capital do estado, Shimla. As entidades oficiais temem que estejam mais vítimas encurraladas entre os escombros.