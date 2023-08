Covid-19. EUA lançam novas vacinas para combater variante ERIS

Uma nova vacina contra a variante ERIS da Covid-19 está a ser desenvolvida e será lançada no próximo mês nos EUA, mas deverá ser recebida com relutância, apesar do aumento de casos e hospitalizações.

Segundo a Reuters, especialistas de saúde pública esperam que os norte-americanos adiram à vacinação contra a EG.5 como aderem à vacinação contra a gripe, mas a procura pelas vacinas caiu drasticamente desde 2021, quando foi disponibilizada pela primeira vez, e mais de 240 milhões de pessoas nos Estados Unidos (73% da população) receberam pelo menos uma dose da vacina.

No outono de 2022, altura em que a maioria da população dos EUA já teria contraído Covid-19 ou teria sido vacinada, menos de 50 milhões de pessoas receberam a vacina.

No próximo mês, as farmácias norte-americanas vão começar a disponibilizar a nova versão das vacinas, uma versão adaptada para combater a variante Ómicron, que se tornou dominante desde o ano passado.

O ceticismo em relação aos efeitos da vacina bem como uma preocupação cada vez menor com os efeitos da Covid-19 serão os maiores entraves à vacinação, adianta Ashley Kirzinger, diretora de pesquisa da Kaiser Family Foundation (KFF). “Se as autoridades de saúde pública quiserem ver a população adulta a aderir novamente à vacinação, de forma anual, vão ter de deixar claro que a pandemia ainda não acabou e representa alguns riscos”, avança Kirzinger.

No último ano, as receitas de vendas da Pfizer e da Moderna ultrapassaram os 56 mil milhões de dólares (51 mil milhões de euros) em todo o mundo. Este ano, projeta-se que as receitas fiquem nos 20 mil milhões (18 mil milhões de euros).