Austrália. Mulher serviu cogumelos venenosos e matou três familiares

Uma mulher australiana matou, por acidente, três familiares e deixou outro em estado crítico, após usar cogumelos venenosos para cozinhar um bife Wellington.

As autoridades acreditam que as vítimas comeram cogumelos da espécie Amanita Phalloides, altamente venenosos e que podem causar a morte se ingeridos.

A mulher, Erin Patternson, disse as autoridades que usou cogumelos secos, mas não sabia que eram venenosos.

"Eu realmente não tinha motivo nenhum para fazer mal a estas pessoas, que eu amava”, declarou a mulher de 48 anos.

O incidente ocorreu na pequena cidade de Leongatha, no estado de Victoria, a 29 de julho, num almoço de família. Erin Patternson convidou os ex-sogros Gail e Don Patterson, a irmã Heather Wilkinson e o marido, Ian.

Horas após a refeição, os quatro convidados começaram a sentir-se mal com aquilo que inicialmente se pensava ser uma intoxicação alimentar grave. Em poucos dias, três dos convidados morreram e um está em estado crítico, no hospital de Melbourne, enquanto aguarda pelo transplante de fígado.

Patterson foi identificada como suspeita após as mortes. No depoimento divulgado esta segunda-feira, Patterson reforçou a sua inocência e disse que ela também havia sido hospitalizada com dores no estômago, no dia 31 de julho, após a refeição.

Patterson disse que os cogumelos usados para preparar a refeição eram uma mistura comprada no supermercado, com cogumelos secos comprados numa mercearia asiática, em Melbourne, vários meses atrás.

No depoimento, também admitiu ter mentido às autoridades sobre um desidratador de alimentos apreendido pela polícia durante as investigações, na semana passada.