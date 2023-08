Rússia garante ter abatido 20 drones ucranianos na Crimeia

As forças russas asseguram ter impedido uma tentativa do regime de Kiev de atacar a Crimeia, às primeiras horas da manhã deste sábado.

De acordo com um comunicado emitido pelo Ministério russo da Defesa, foram abatidos 20 drones.

"A tentativa de ataque terrorista do regime de Kiev, utilizando 20 drones contra alvos no território da península da Crimeia, foi frustrada", afirmou o Ministério da Defesa, no Telegram.



Não há indicação de vítimas nem danos.

O anterior ataque com drones ucranianos, na Crimeia, aconteceu no dia 30 de julho.

Entretanto, a União Europeia já fez chegar quase 224 mil projéteis à Ucrânia, na primeira fase de um plano que prevê fornecer um milhão de munições de artilharia para o combate das forças de Kiev contra Moscovo.

Nos Estados Unidos, a Casa Branca considera a hipótese de virem a ser treinados pilotos ucranianos de F-16 em solo norte-americano, embora refira ser um processo que poderá demorar algum tempo.