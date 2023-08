Nigéria. Sete mortes na destruição de uma mesquita na Nigéria

Morreram sete pessoas e várias ficaram feridas numa derrocada de uma mesquita no norte da Nigéria.

Pelo menos 40 pessoas estavam dentro da mesquita para as orações de sexta-feira, quando parte do edifício ruiu, segundo as autoridades.

O porta-voz do Conselho do Emirado da cidade de Zaria, onde decorreu o incidente, disse que "inicialmente foram encontrados quatro corpos e depois outros três após a equipa de resgate ter revistado a mesquita desmoronada".

Vinte e três pessoas foram transportadas para o hospital, informou a Agência de Gestão de Emergências do Estado.

O Governador do Estado de Kaduna, Uba Sani, ordenou uma investigação imediata da catástrofe e prometeu prestar assistência às pessoas afectadas pelo "incidente desolador".

Segundo as autoridades estatais, a mesquita foi construída na década de 1830.

O incidente segue-se a mais de uma dúzia de desmoronamentos de edifícios no país da África Ocidental só no último ano.

O desmoronamento da mesquita vem na sequência de mais de uma dúzia de rupturas de edifícios no país da África Ocidental no último ano. As autoridades atribuem muitas vezes estas catástrofes ao facto de os funcionários não terem aplicado as normas de segurança dos edifícios e a uma manutenção deficiente.