Naufrágio de barco de migrantes no Canal da Mancha faz seis mortos

Um barco com migrantes naufragou este sábado no Canal da Mancha, provocando a morte de seis pessoas e o desaparecimento de pelo menos outras duas.

De acordo com as autoridades francesas, cerca de 50 pessoas foram resgatadas e as buscas prosseguem ao largo de Sangatte, com recurso a navios franceses, britânicos e a um helicóptero.

A embarcação foi avistada ao início da manhã pelo barco de patrulha do Cormoran, serviço público francês, que iniciou a operação de resgate.

Mais de 100 mil migrantes irregulares atravessaram o Canal da Mancha, que liga França ao Reino Unido, em pequenas embarcações desde 2018, segundo dados oficiais do Governo britânico.

As travessias do Canal da Mancha em pequenas embarcações, principalmente a partir de França, começaram a ser contabilizadas em 2018, após a adoção de medidas que intensificaram a fiscalização dos camiões que passam pelo porto francês de Calais e pelo terminal do Eurotunnel.

As regras mais apertadas fizeram com que os passadores optassem pela rota marítima, com os migrantes a pagarem a estas redes organizadas montantes elevados para fazer a perigosa travessia.

O Canal da Mancha é regularmente palco de naufrágios de pequenas embarcações sobrelotadas.