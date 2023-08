Mediterrâneo. Duas pessoas mortas após novo naufrágio de barco de migrantes

Duas pessoas morreram e 13 foram resgatadas este sábado, no mar Mediterrâneo, ao largo da Tunísia, após um barco de migrantes virar. De acordo com a AFP, as vítimas são um homem de 20 anos e um bebé de oito meses.

Segundo a Guarda Costeira, o barco, onde 20 pessoas tentavam fazer a travessia do Mediterrâneo, naufragou cerca das 2h00, a 120 metros da praia de Gabes.

"Dois corpos foram recuperados, um de um homem de 20 anos e um de uma criança", declara a Guarda Costeira. As autoridades de Gabes iniciaram uma investigação para determinar as causas "desta tragédia".



Ainda decorrem as buscas para encontrar cinco migrantes, que permanecem desaparecidos.

A Tunísia é o ponto de partida de uma das principais rotas para fazer a perigosa travessia do mar Mediterrâneo, até à União Europeia, habitualmente em barcos com condições muito precárias.

Mais de 1.800 pessoas morreram este ano em naufrágios no Mediterrâneo. A cidade tunisina de Sfax, a 130 quilómetros da ilha italiana de Lampedusa, é um dos principais pontos de partida.