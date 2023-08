Itália prepara-se para receber combate Musk vs. Zuckerberg

Ellon Musk anunciou esta sexta-feira o desejo de desafiar Mark Zuckerberg, seu rival milionário, para uma luta ao estilo do MMA. Já tem um lugar escolhido, um “local épico”, com o tema da Roma antiga, já que Itália anunciou que está disponível para ser palco do combate.

Desde junho, Mark Zuckerberg e Ellon Musk discutem a realização de uma luta de artes marciais mistas (MMA).

A certa altura, Musk disse que o antigo Coliseu de Roma poderia ser o palco da luta, mas Itália descartou essa hipótese.

No entanto, o proprietário da plataforma “X”, anteriormente conhecida como “Twitter” disse na sexta-feira que o confronto teria na mesma um tema associado à Roma antiga.

"Tudo no enquadramento da câmara será relacionado com a Roma antiga, nada moderno. Falei com o primeiro-ministro da Itália e o ministro da Cultura. Eles concordaram com uma localização épica", disse o CEO da Tesla (TSLA.O) numa publicação na rede social “X”.