​Incêndios no Havai. Número de mortos sobe para 55 e há centenas de desaparecidos

Sobe para 55 o número de vítimas mortais no Havai em resultado de violentos incêndios na ilha de Maui. É já considerado o “maior desastre natural da história do estado do Havai”, afirma o governador Josh Green.



As autoridades admitem que este balanço é provisório e que o número de vítimas mortais “ainda vai aumentar”, dado que há centenas de pessoas desaparecidas.

Em declarações aos jornalistas, o governador do Havai diz ainda que há muitas centenas de casas destruídas” e que “vai levar muito tempo para se recuperar" desta tragédia.

Há registo ainda de pelo menos 11 mil pessoas sem energia em casa e cerca de 1.300 residentes e turistas desalojados.

Os bombeiros adiantam que 80% do incêndio está controlado. Os continuam no combate às chamas.

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou o estado de emergência no Havai, na quinta-feira. A medida do chefe de Estado permitirá desbloquear ajuda federal significativa para o arquipélago para, por exemplo, financiar a ajuda de emergência e os esforços de reconstrução da ilha.