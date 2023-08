Guarda costeira grega resgata cerca de uma centena de migrantes

As autoridades gregas informaram, esta sexta-feira, que foram resgatadas dezenas de migrantes de uma embarcação em dificuldades, que estava a sul da costa da Grécia.

A guarda costeira grega adiantou que cerca de 70 pessoas foram transferidas para um barco patrulha em águas internacionais, a sudoeste da região do Peloponeso, e levadas para o porto de Katakolo.

A situação ocorreu perto do local da tragédia de junho que deixou centenas de migrantes mortos ou desaparecidos, depois de a embarcação em que seguiam se ter afundado. A Grécia foi criticada por ter falhado em salvar os migrantes antes do afundamento.

As águas internacionais a sudoeste da Grécia são uma das rotas mais usada no transporte de pessoas em embarcações sobrelotadas da Turquia para Itália. Esta rota é escolhida para procurar evitar as patrulhas da guarda costeira grega.

Também esta sexta-feira, a guarda costeira grega resgatou outros 22 migrantes nas proximidades da ilha de Rhodes, no Mar Egeu. Só hoje, a guarda costeira grega resgatou, no total, 92 pessoas.

Tem-se assistido a um aumento das chegadas de migrantes à Grécia, provenientes da Turquia, na sua maioria via mar, nas semanas recentes, graças a condições de navegação mais favoráveis.