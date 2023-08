​Filho de Joe Biden investigado por conselheiro especial

Hunter Biden, filho do Presidente norte-americano, Joe Biden, vai ser investigado por um conselheiro especial, anunciou esta sexta-feira o procurador-geral dos Estados Unidos, Merrick Garland.



O conselho especial, liderado por David Weiss, terá poderes reforçados.

David Weiss será responsável pela “investigação em andamento” do filho do Presidente Joe Biden “bem como por quaisquer outros assuntos que surgiram ou possam surgir dessa investigação”, disse o Departamento de Justiça, em comunicado.

Este desenvolvimento no caso Hunter Biden acontece depois de, no início do mês, ter caído por terra um acordo judicial sobre crimes de fraude e posse ilegal de arma.

O processo deverá agora ir a julgamento na Califórnia ou em Washington, segundo a imprensa norte-americana.

Hunter Biden continha na mira da justiça numa altura em que a corrida para as eleições presidenciais já está em marcha e Joe Biden já anunciou a recandidatura.