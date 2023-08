WWF avisa: Leões africanos estão a um passo da extinção

Os leões africanos estão a um passo da extinção, após a perda de 90% num século e de estarem extintos em 26 países, advertiu o Fundo Mundial para a Natureza (WWF) no Dia Mundial do Leão, que se assinala esta quinta-feira.

De acordo com o WWF, o número de leões africanos foi reduzido para metade nos últimos 25 anos, restando entre 20.000 e 30.000 em estado selvagem, distribuídos por apenas um décimo do seu território histórico.

Este grande felino está incluído como "vulnerável" na Lista Vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN), o passo anterior à sua inclusão na categoria de "em perigo".

Entre as maiores ameaças a estes animais, a WWF aponta a perda de habitat, o comércio e tráfico ilegais, a falta de alimentos e a competição com os humanos pelas presas selvagens, bem como a caça furtiva e os conflitos com os pastores locais.

O leão africano desempenha um papel fundamental no equilíbrio da biodiversidade, enquanto um dos predadores de topo, mantendo populações saudáveis de herbívoros, como as zebras e as girafas.

Segundo a WWF, à medida que aumenta o controlo sobre o tráfico de outros animais, como tigres e elefantes, o leão surge como uma nova vítima da caça furtiva e do tráfico ilegal.