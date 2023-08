Irão liberta cinco cidadãos norte-americanos de prisão

Os Estados Unidos confirmaram esta quinta-feira que cinco cidadãos com dupla nacionalidade, norte-americana e iraniana, detidos no Irão foram libertados e ficarão, para já, em prisão domiciliária até serem concluídas as negociações entre os dois países.

Em troca, o Irão o acesso a ativos no valor de seis mil milhões de dólares (5,5 mil milhões de euros) que se encontram na Coreia do Sul é reposto e vários iranianos detidos serão também libertados de prisões nos EUA.

Inicialmente, o Irão havia acedido ao pedido para a libertação de quatro cidadãos americanos da prisão de Evin, em Teerão, a que se juntou um quinto que estava já em prisão domiciliária.

Este é o primeiro passo para um acordo de troca de prisioneiros após dois anos de negociações. Horas depois, o Irão confirmou a libertação de cidadãos irano-americanos da prisão de Evin entre Teerão e Washington.

"Sob o acordo mediado por um terceiro país, cinco iranianos presos nos EUA serão libertados e os fundos congelados na Coreia do Sul serão desbloqueados e transferidos para o Qatar", indica a agência estatal iraniana IRNA.

Entre eles estão o empresário Siamak Namazi e Emad Shargi e o ambientalista Morad Tahbaz, que também tem nacionalidade britânica. A identidade do quarto prisioneiro libertado não foi tornada pública, nem do quinto que estava já em prisão domiciliária.

Um dos advogados dos prisioneiros libertados, citado pela Reuters, descreve este como um “importante desenvolvimento” e espera que este seja “o início do fim”.