​Incêndios no Havai. Não há registo de portugueses afetados

Não há, até ao momento, registo de cidadãos portugueses afetados pelo incêndio que consome floresta na ilha de Mauí, no Havai.

A informação é avançada, esta quinta-feira, à Renascença numa nota do ministério dos Negócios Estrangeiros.



O gabinete de João Gomes Cravinho acrescenta que está a acompanhar a situação através do Consulado-Geral de Portugal em São Francisco, e que se encontra em contacto com os líderes da comunidade portuguesa no Havai.



Os incêndios florestais já vitimaram, pelo menos, 36 pessoas naquele arquipélago vulcânico norte-americano no Pacífico central.