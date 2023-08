Havai devastado pelas chamas. Pelo menos 36 pessoas já morreram

O incêndio florestal tem sido intensificado por ventos fortes do furacão Dora, que passou a sul da ilha e que apanhou os residentes e turistas de surpresa.

O número de mortos até ao momento foi comunicado pelo condado de Maui, que confirmou que “à medida que os esforços de combate a incêndios continuam, 36 mortes totais foram descobertas no incêndio ativo de Lahaina. Nenhum outro detalhe está disponível no momento”, disse o comunicado.

Pelo menos 36 pessoas morreram e milhares de hectares de terra foram queimados na sequência de um incêndio que tem devastado a ilha de Maui, no Havai. Além dos mortos, dezenas de pessoas encontram-se feridas, algumas com gravidade.

As autoridades informaram também que mais de 11.000 pessoas foram deslocadas de Maui na quarta-feira.

Mais de 270 edifícios foram também danificados ou destruídos na cidade de Lahaina, informaram as autoridades na quarta-feira.

A cidade de Lahaina, popular entre os turistas, com 13 mil habitantes, é a localidade mais atingida pelas chamas, tendo ficado reduzida a cinzas. Muito habitantes saltaram dentro do mar na tentativa de escapar às chamas e ao fumo, o que levou a Guarda Costeira dos EUA a ir para o local e resgatar 14 pessoas, que se encontram estáveis.

Também fotografias do antes e depois de alguns locais foram partilhadas.

A tenente governadora do Havaí, Sylvia Luke, disse na quarta-feira que "o caminho para a recuperação será longo”. Nunca se prevê que um furacão sem impacto causaria este tipo de incêndio, um incêndio que destruiu comunidades e negócios.”

Em Lahaina, na quarta-feira, os bombeiros continuavam a combater as chamas enquanto os operacionais e os moradores procuravam nos escombros por sobreviventes, numa altura em que já foi declarado o estado de emergência.

O furacão Dora tem-se afastado das ilhas e com o aumento da distância, os ventos já foram dimuindo, ajudando o combate ao fogo. No entanto, todas as ilhas havaianas mantêm-se sob alerta relativamente aos ventos fortes