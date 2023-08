Rio armadilhado. Texas pôs serras em boias na fronteira com o México

As boias colocadas pelo estado do Texas no Rio Grande, na fronteira com o México, incluem serras circulares, de acordo com um vídeo de uma deputada na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos da América (EUA). A barreira flutuante foi colocada em julho, por ordem do governador Greg Abbott, fez com que o Departamento de Justiça processasse o Texas por violar a lei federal.

Na rede social X (ex-Twitter), a deputada Sylvia Garcia, representante do 29.º distrito eleitoral do Texas, publicou um vídeo em que mostra as serras circulares entre cada elemento das boias de grande dimensão, e declara-se "chocada com as táticas cruéis e desumanas" usadas pelo governador Greg Abbott na fronteira texana.

"A situação é muito inquietante com o verdadeiro perigo e brutalidade destas boias a vir ao de cima. Devemos parar isto agora," exclamou.