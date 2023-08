Noruega. Barragem em rutura parcial após dias de chuva torrencial e cheias

Uma barragem no sul da Noruega sofreu uma rutura parcial, após dias de chuva torrencial que desencadeou aluimentos de terras e inundações na região montanhosa e obrigou as comunidades ribeirinhas a abandonarem as suas casas, indicaram as autoridades.

Inicialmente, os responsáveis consideraram a hipótese de fazer explodir parte da barragem da central hidroelétrica de Braskereidfoss para impedir que as povoações rio abaixo fossem inundadas, mas a ideia foi descartada depois de a água irromper pela estrutura, disse o porta-voz da polícia Fredrik Thomson à imprensa.

"Esperamos conseguir um nivelamento gradual da água e que seja um nivelamento uniforme", comentou.

A central elétrica do Glomma, o rio mais longo e com maior caudal da Noruega, ficou submersa e fora de funcionamento.

Enormes quantidades de água caíram sobre a parte oeste do dique de betão, indicou o porta-voz.

Durante horas, a água acumulou-se atrás do dique. Então, um parque de estacionamento ao lado da central elétrica inundou e, pouco depois, a água começou a jorrar por uma brecha na parede de betão, destruindo uma estrada de duas faixas e vedações que atravessavam o topo da represa.

Per Storm-Mathisen, um porta-voz da empresa que opera a central elétrica, a Hafslund Eco, disse à agência de notícias norueguesa NTB que o desvio da água parece estar "a correr bem".