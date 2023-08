França. Fogo em casa de férias para pessoas com deficiência fez 11 mortos

Subiu para onze o número de pessoas que morreram esta quarta-feira, na sequência de um violento incêndio na cidade de Wintzenheim, no norte de França, região da Alsácia.

O alerta foi dado por volta das 6h30 locais (5h30 em Lisboa), numa casa de férias para pessoas com deficiência, a cerca de 70 quilómetros de Estrasburgo.

As 11 vítimas, 10 delas com deficiências e um cuidador, foram confirmadas esta tarde, depois da visita da primeira-ministra francesa, Elisabeth Borne, ao local. Segundo as autoridades, oito dos corpos foram encontrados e três ficaram debaixo dos escombros.

A administração local da região do Alto Reno declarou, num comunicado, que 17 pessoas foram retiradas do local, incluindo uma pessoa que foi depois transportada para o hospital numa situação de "emergência relativa".

Já esta manhã, o presidente francês falou em "tragédia". Na rede social X, Emmanuel Macron agradeceu às forças de segurança e equipas de socorro, e manifestou a sua solidariedade para com as vítimas e seus familiares. Também a primeira-ministra francesa anunciou que está a caminho do local.

O corpo de bombeiros destacou 76 elementos e quatro carros combater o incêndio, assim como quatro ambulâncias para atender as vítimas. Quarenta polícias também foram deslocados para o local do incidente.

O fogo foi rapidamente controlado, mas mais da metade do edifício ficou destruído, referiu o comunicado da administração local da região do Alto Reno.