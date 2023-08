"A natureza precisa de dinheiro". Lula quer "países ricos" a pagarem para proteger florestas

O presidente brasileiro, Lula da Silva, pediu esta quarta-feira aos países desenvolvidos para se chegarem à frente com dinheiro, se querem a proteção das florestas tropicais do mundo.

Na Cimeira da Amazónia, os países com florestas tropicais no seu território exigem centenas de milhões de dólares de financiamento climático e um papel mais preponderante na forma como esses recursos são gastos.

“Não é o Brasil que precisa de dinheiro. Não é a Colômbia que precisa de dinheiro. Não é a Venezuela. É a natureza”, disse Lula a jornalistas no segundo dia da cimeira ambiental, na cidade de Belém, no estado amazónico do Pará.



Durante cerca de 200 anos, as nações desenvolvidas e industrializadas poluíram a atmosfera, declarou Lula, “e agora precisam pagar sua quota parte na restauração do que foi destruído”. “É a natureza que precisa de dinheiro. É a natureza que precisa de financiamento”, acrescentou.

O apelo de Lula surgiu depois de horas de reuniões entre os líderes das oito nações da Amazónia e representantes de outras nações com florestas tropicais no seu território, como a República do Congo, a República Democrática do Congo e a Indonésia. Estes países abrigam cerca de 50% das florestas tropicais primárias que restam no mundo.

Na declaração intitulada “Unidos pelas nossas florestas”, os governos desses países reafirmaram o compromisso de reduzir a desflorestação e encontrar formas de conciliar a prosperidade económica com a proteção ambiental. Também expressaram a preocupação com o fracasso dos países desenvolvido em cumprir as metas de mitigação e cumprir a promessa de fornecer 100 Biliões de dólares por ano ao financiamento climático, pedindo que esse valor suba para 200 Biliões de dólares, até 2030.