Polícias detidos por morte durante tumultos em Marselha

Cinco agentes polícias foram detidos em França por alegado envolvimento na morte de um homem durante tumultos na cidade de Marselha, foi esta terça-feira anunciado.

A vítima, Mohamed Bendriss, de 27 anos, entrou em paragem cardíaca e acabou por morrer após ser atingido por um projétil do género "bala de borracha", utilizado pelas forças de segurança, de acordo com o Ministério Público francês.

O procurador considera "provável" que Mohamed Bendriss morreu na sequência do impacto do projétil na zona do peito, que provocou a paragem cardíaca.

Os agentes da polícia de intervenção vão ser questionados sobre o caso, ocorrido a 1 de julho, durante tumultos na cidade de Marselha.

Os tumultos naquela cidade do sul de França aconteceram após a morte de Nahel Merzouk, de 17 anos, durante uma operação STOP da polícia, em Paris, no dia 27 de junho.