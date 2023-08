Mattel lança edição limitada da "Barbie estranha"

A empresa detentora da Barbie original anunciou que vai lançar uma boneca inspirada na personagem de Kate McKinnon do filme de Greta Gerwig.

No sucesso de bilheteira, a personagem de McKinnon tem a missão de enviar a Barbie "genérica", interpretada por Margot Robbie, numa jornada até ao mundo real. A boneca, de edição limitada, vem com um vestido cor-de-rosa, cabelo curto e alguns riscos na cara, assim como a personagem original... Para além disso, também consegue fazer a espargata, como na trama.

A ideia é "imitar uma boneca que foi usada um pouco demais" por quem brincou com ela, seguindo o que também acontecera à personagem. Esta é a única boneca de edição limitada referente ao filme ainda disponível para venda: todos os restantes brinquedos já estão esgotados no site da Mattel.

"Estamos a oferecer ainda mais formas de os fãs mergulharem na Terra da Barbie e celebrarem as personagens e as histórias que vêem no ecrã", diz Lisa McKnight, vice-presidente executiva e directora de marca da Mattel, em comunicado.



A Barbie "estranha" está disponível em pré-venda no site da Mattel por 50 dólares (cerca de 46 euros) até 18 de agosto. Mas atenção: os fãs que a comprarem só a devem receber em 2024...