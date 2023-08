Influencer anuncia "giveaway" e gera o caos em Nova Iorque

O influencer Kai Cenat, seguido por milhões no Twitch, Youtube e Instagram, anunciou um "giveaway" e criou o caos na zona de Union Square, em Nova Iorque, na sexta-feira.

Cenat, de 21 anos, prometeu oferecer Playstation 5, microfones, webcams, cadeiras, auriculares e outro material de "gaming" a quem se dirigisse a Union Square, onde iria estar com um camião. Milhares aceitaram o desafio e invadiram as ruas adjacentes.

A confusão era tal que as autoridades tiveram de declarar alerta de nível quatro (o mais alto de todos). Houve confrontos com a polícia, petardos rebentados e pelo menos 65 pessoas foram detidas. Uma delas foi o "streamer", que não tinha autorização para realizar uma atividade com mais de duas mil pessoas (na sua maioria adolescentes). Foi detido e acusado de incentivar a um motim e deverá ser presente a tribunal a 18 de agosto.

Em comunicado, Cenat pediu desculpas "a todas as pessoas afetadas" e garantiu estar a colaborar com as autoridades.