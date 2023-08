Chef espanhol acusado de homicídio e desmembramento

Daniel Sancho, de 29 anos, filho do ator Rodolfo Sancho, confessou às autoridades locais ter matado e desmembrado o cirurgião colombiano Edwin Arrieta Arteaga, na Tailândia.

Sancho é conhecido por trabalhar como chef num serviço de catering em Madrid e por também ter um canal no Youtube.

Agora, está acusado de homicídio premeditado e de remover e esconder restos mortais para ocultar a morte ou a causa da morte da vítima. O detido disse à agência de notícias espanhola EFE que era "refém" de Arrieta, que era obcecado por ele.

O crime ocorreu entre os dias 1 e 4 de agosto. Segundo o jornal "El Pais", o chef de cozinha terá empurrado Arrieta depois de este o ter coagido para ter relações sexuais no quarto de hotel. O cirurgião colombiano caiu e bateu com a cabeça na banheira, antes de Sancho decidir desmembrar o corpo e esconder os restos mortais do homem em vários pontos da ilha.

O chef deslocou-se à esquadra da polícia de Koh Phangan, na quinta-feira passada, para relatar o desaparecimento do cirurgião colombiano, após ter terminado a estadia no hotel onde estava hospedado, informaram os meios de comunicação locais.

No mesmo dia os média locais começaram a noticiar que os funcionários de recolha de lixo tinham encontrado num contentor uma pélvis e intestinos humanos escondidos num saco de fertilizante, diz o "El Pais".

Sancho foi detido pouco tempo depois de os restos mortais serem encontrados pela polícia, num aterro nas redondezas da ilha, onde o chef passava férias.

Através de testes de DNA, a polícia determinou que os restos mortais eram de Arrieta. Questionado novamente na sexta-feira, Sancho admitiu ter matado o cirurgião colombiano.

No domingo, o chef de cozinha levou a polícia a sete locais, onde supostamente escondeu, em sacos plásticos, os restos do corpo desmembrado da vítima.

Os média locais informaram que as investigações mostraram que Sancho comprou, entre outras coisas, uma faca, luvas de borracha e uma garrafa de desinfetante, na última terça-feira, o que levou a polícia a concluir que o crime tinha sido premeditado.

A família de Sancho divulgou um comunicado no domingo a pedir "o máximo respeito, tanto pelo próprio Daniel Sancho quanto por toda a família, nestes momentos delicados de confusão máxima".

Atualmente, está detido numa prisão na ilha de Koh Samui. As investigações continuam a decorrer e os restos mortais da vítima a serem procurados.