Síria. Quatro soldados mortos em ataques aéreos israelitas

Quatro soldados sírios foram mortos e quatro ficaram feridos em ataques aéreos israelitas nos arredores de Damasco, noticiou a imprensa estatal, citando uma fonte militar.

O ataque também causou danos materiais, apesar da defesa aérea síria ter intercetado alguns dos mísseis.

Desde o início da guerra na Síria, em 2011, Israel efetuou centenas de ataques aéreos contra posições do regime sírio, bem como contra as forças iranianas e do movimento fundamentalista xiita libanês Hezbollah, aliados de Damasco e inimigos declarados de Israel.

Israel raramente comenta estes ataques, mas afirma que pretende impedir o Irão de se instalar à sua porta.