NASA recupera contacto com Voyager 2

A NASA recuperou, este fim de semana, o contacto com a lendária sonda espacial Voyager 2, depois da perda de comunicação ocorrida no passado 21 de julho.

A sonda deixou de receber ordens e enviar dados depois de a antena ser virada dois graus na direção oposta do planeta Terra, na sequência de uma ordem errada que foi transmitida pela agência espacial norte-americana. Lançada em 1977 com a sua "gémea" Voyager 1, viaja, nesta altura, a 19 mil milhões de kilómetros de distância, a uma velocidade de 55 mil km/h.

A NASA garantiu que a Voyager 2, que já leva 46 anos nesta viagem espacial - e está há cinco anos no espaço intergalático -, manteve-se na trajetória esperada.



As naves Voyager 1 e 2 são as sondas mais distantes da Humanidade. Estão situadas a 23 e 19 mil milhões de Km's de distância da Terra e as comunicações demoram 22 ou 18 horas a viajar até à Terra, respetivamente.



No caso da Voyager 2, antes de abandonar o sistema solar, foi a única sonda a sobrevoar Urano e Neptuno.

Cada uma das sondas transporta um disco dourado com sons e imagens da Terra, assim como mensagens criadas para comunicar a história do planeta a eventuais seres extra-terrestres.