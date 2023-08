Fissura em barragem eslovena provoca inundações e obriga à retirada de 500 pessoas

Cerca de 500 pessoas tiveram de ser retiradas na madrugada deste domingo na Eslovénia depois de uma fissura numa barragem no rio Mura ter provocado inundações, após as fortes chuvadas que assolam a região, indicou a imprensa local.

Segundo fontes locais, citadas pela imprensa, a subida do nível das águas provocada pelas chuvas torrenciais na aldeia de Dolnja Bistrica (nordeste) levou a uma brecha na infraestrutura, que cedeu à pressão da água, com o caudal a ameaçar 140 casas, cujos habitantes foram retirados a tempo pelas forças de segurança.

As fortes chuvas na Eslovénia já causaram graves inundações e as unidades de combate a incêndio estão, ao contrário do habitual combate aos fogos florestais, a tentar impedir o aumento da brecha na barragem, colocando blocos de betão transportados de helicóptero, mas as más condições atmosféricas estão a dificultar os trabalhos.

Uma maior deterioração da barragem poderá pôr em perigo cerca de dez aldeias.

Até agora, quatro pessoas morreram devido às inundações que afetam desde quinta-feira à noite dois terços da Eslovénia, deixando milhares de pessoas sem eletricidade e sem água potável.

Estima-se que vários milhares de pessoas tenham sido retiradas das respetivas áreas de residência naquelas que são localmente consideradas as piores inundações das últimas décadas.

Os danos causados às infraestruturas rodoviárias e energéticas, a centenas de casas e edifícios ultrapassarão os 500 milhões de euros, segundo as primeiras avaliações das autoridades do país alpino de dois milhões de habitantes.

O diário esloveno Delo noticiou hoje que a precipitação diminuiu, mas muitas pessoas foram retiradas desde a noite passada de várias zonas do país devido ao perigo de deslizamentos de terras.

Cerca de 100 pessoas deixaram as suas residências na cidade de Mezice, no norte do país, bem como de Zgornja Sabinjska e Meziska, onde também foi ordenada uma retirada preventiva.

A Agência do Ambiente de Arso voltou a emitir um alerta vermelho para as áreas em redor dos rios Mura, Drava e Sava, embora o nível da água não tenha subido durante a noite.

Prevê-se que as águas de outros rios da Eslovénia comecem gradualmente a voltar ao seu curso, numa altura em que, para hoje, as autoridades meteorológicas eslovenas esperam aguaceiros e trovoadas durante a tarde, especialmente no noroeste da Eslovénia.

No norte, as ligações telefónicas e de Internet continuam limitadas, muitas estradas estão fechadas e intransitáveis em todo o país e várias aldeias estão isoladas.

O jornal refere que um cidadão italiano desapareceu sábado na região ocidental de Brda, perto do rio Kozbanjsek, e que as equipas de salvamento lançaram uma operação de busca, sem que, atém agora, tenham tido sucesso.