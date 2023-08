União Europeia emite o maior número de autorizações de residência desde 2009

Em 2022, a União Europeia (UE) emitiu 3,7 milhões de primeiras autorizações de residência para cidadãos de países que não pertencem ao bloco comunitário.

De acordo com dados do Eurostat, o serviço estatístico europeu, os 27 emitiram mais 753.445 vistos de residência do que no ano anterior para cidadãos que não pertencem à UE, um aumento de 26% face a 2021.

O valor total é o maior desde 2009, acima do registado antes da pandemia, em 2019 (ano em que o número de emissões atingiu os três milhões).

Os dados revelam ainda que há informação insuficiente sobre a Croácia e a Polónia.