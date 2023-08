Rússia afirma ter impedido ataque ucraniano a um dos maiores portos do Mar Negro

O Ministério da Defesa da Rússia afirmou esta esta sexta-feira ter frustrado um ataque noturno com drones marítimos à base naval da cidade de Novorossiysk, onde se situa um dos principais portos russos do Mar Negro.

"Esta noite, as forças armadas ucranianas tentaram atacar a base naval de Novorossiysk com duas embarcações não tripuladas", que "foram detetadas e destruídas por navios russos que guardavam a área fora da base naval", lê-se num comunicado do ministério, publicado na plataforma de mensagens Telegram.