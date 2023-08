Português morre no Paquistão em colisão quando dava a volta ao Mundo de mota

Um jovem português morreu esta quinta-feira após uma colisão da mota em que seguia com uma carrinha, perto de Dalbandin, no Paquistão.

Nuno Castanheira, de 28 anos, tinha entrado no país no dia anterior, vindo do Irão, e estava a dar a volta ao Mundo de mota, que iniciou a 21 de maio.

O português descrevia a viagem na sua página de Instagram, que numa primeira fase passava por percorrer o caminho desde Portugal até à Austrália em seis meses, através do Médio Oriente e Sudeste da Ásia. O objetivo era passar por mais de 50 países ao longo de dois anos, num total de 85 mil quilómetros.