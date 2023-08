Polícia Marítima interceta duas embarcações com 14 migrantes no mar Mediterrâneo

A Polícia Marítima intercetou duas embarcações com 14 migrantes, entre as quais sete menores, que se encontravam no mar Mediterrâneo, a cerca de 13 quilómetros a sul da ilha italiana de Pantelleria.

Os elementos da Polícia Marítima encontram-se em missão em Itália, no âmbito da Operação "THEMIS", da Agência Frontex, referiu, em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Durante uma ação de patrulhamento que decorreu esta quinta-feira, e após um alerta "do Local Coordinator Centre de Palermo, a informar para a suspeita de uma embarcação com migrantes a bordo, os elementos da Polícia Marítima deslocaram-se de imediato para o local", explicou a Autoridade Marítima Nacional em comunicado.

No local, os elementos da Polícia Marítima intercetaram "uma embarcação com seis pessoas a bordo, entre as quais dois menores, tendo de imediato resgatado e transportado as seis pessoas" para o porto de Pantelleria.

Durante esse trajeto, a autoridade portuguesa intercetou "outra embarcação, esta com oito pessoas a bordo, entre as quais cinco menores, sem os coletes de salvação envergados, tendo de imediato resgatado e transportado as oito pessoas" para o mesmo porto.

A Polícia Marítima está, desde 14 de junho, integrada na Operação "THEMIS", naquela que é a sua sexta participação na missão que tem como objetivo "controlar e vigiar as fronteiras marítimas italianas e externas da União Europeia, no combate ao crime transfronteiriço".

Desde 2017, ano em que iniciou a participação na Operação "THEMIS", a Polícia Marítima já realizou mais de 500 missões, detalhou ainda a AMN na nota de imprensa.