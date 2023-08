Trump declara-se inocente de manipular eleição de 2020

Donald Trump declarou-se esta quinta-feira inocente das acusações de conspiração para alterar os resultados da eleição presidencial norte-americana de 2020 e manter-se no poder de forma ilegitíma. O ex-Presidente está em Washington D.C. para ser formalmente acusado por um tribunal federal.

Trump declarou-se inocente de todas as acusações de conspiração para manipular os resultados da eleição que colocou Joe Biden no poder. A juíza Moxila Upadhyaya sugeriu os dias 21, 22 e 28 de agosto para a primeira audição do julgamento.

As primeiras duas datas propostas pela juíza federal são antes do primeiro debate entre os candidatos à nomeação republicana para Presidente dos Estados Unidos da América.

O ex-Presidente dos Estados Unidos da América, que é de novo candidato ao cargo, chegou à capital de avião, e, com a sua típica longa gravata vermelha, entrou no tribunal, a pouca distância do Capitólio, onde decorreu uma tentativa de golpe de estado a 6 de janeiro de 2021, o dia da certificação dos resultados.

À porta do tribunal estão manifestantes dos dois lados da barricada. Os apoiantes de Trump dizem que foram a Washington para "apoiar o patrão no que algumas pessoas chamariam de território inimigo", e apelidam a acusação de "farsa", segundo o The New York Times.

Trump é acusado de conspiração para defraudar os Estados Unidos, conspiração para obstrução de uma investigação oficial, obstrução de uma tentativa de obstruir um procedimento oficial e conspiração contra direitos.

"A finalidade da conspiração era a reversão dos resultados legítimos da eleição presidencial de 2020, através de um uso consciente de falsas queixas de fraude eleitoral para obstruir a forma como o Governo federal recolhe, conta e certifica os resultados", pode ler-se no despacho de acusação.

Esta é a terceira acusação criminal que Donald Trump enfrenta, com 78 crimes diferentes em causa. Eleito em 2016, Trump também é acusado, por um tribunal federal, de deter ilegalmente documentos classificados da Casa Branca - 32 crimes são relativos aos documentos com informação de defesa nacional, seis são sobre obstrução à investigação, e dois relacionam-se com afirmações falsas.

A outra acusação, no estado de Nova Iorque, aborda 34 alegados crimes financeiros, levados a cabo para pagar o silêncio de uma atriz de filmes pornográficos no final da campanha eleitoral de 2016. O julgamento vai começar em março de 2024.



Tudo junto, o ex-Presidente pode ser condenado a um máximo de 74 anos de prisão.