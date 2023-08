EUA acusam Rússia de agressão à segurança alimentar global

O chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, acusou esta quinta-feira a Rússia, perante o Conselho de Segurança da ONU, de chantagem e de agressão à segurança alimentar global ao abandonar o acordo de cereais do Mar Negro.

"Cada membro deste conselho, cada membro das Nações Unidas, deve dizer a Moscovo que 'basta', é demais. Basta de usar (o acordo de cereais do Mar Negro) para fazer chantagem. Basta de tratar as pessoas mais vulneráveis do planeta como moeda de troca. Basta desta guerra injustificada e inadmissível" contra a Ucrânia, insistiu o secretário de Estado norte-americano.

Os Estados Unidos assumiram na terça-feira a presidência mensal do Conselho de Segurança da Nações Unidas e colocaram como prioridade a luta contra a insegurança alimentar, sobretudo no que diz respeito aos conflitos, e já anunciaram que pretendem adotar uma "declaração conjunta condenando o uso de alimentos como arma de guerra".