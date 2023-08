Estado Islâmico confirma morte do líder e nomeia substituto

O auto-proclamado Estado Islâmico confirmou, esta quinta-feira, a morte do próprio líder, Abu Hussein al-Husseini al-Qurashi, e nomeou o seu substituto, avança a agência Reuters.

O Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIL) anunciou que o líder morreu em "confrontos diretos" no noroeste da Síria, detido por grupos chamados rebeldes, nomeadamente com o grupo Hayat Tahrir al-Sham.

O anúncio foi realizado por um porta-voz do ISIL, numa mensagem gravada publicada nos canais do grupo no Telegram. Não foi especificada a data da morte do líder.

Ao mesmo tempo, foi nomeado Abu Hafs al-Hashimi al-Qurashi como substituto, tornando-se no quinto líder do ISIL, que viu dois líderes morrer em 2022.

Em abril, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmou que as forças secretas da Turquia tinham morto o líder do ISIL na Síria.

Depois de fazer o território que controlava crescer de forma meteórica em 2014, conquistando largas porções de território no Iraque e na Síria, o ISIL viu o seu auto-proclamado califado a colapsar sob um onda de ofensivas.

Depois de anos marcados por execuções em massa e decapitações, o grupo foi derrotado no Iraque em 2017 e na Síria em 2019. No entanto, há células adormecidas do grupo em ambos os países que continuam a levar a cabo ataques.