Falso alarme no Capitólio. Nem feridos, nem atirador

A polícia norte-americana não encontrou nenhum atirador na zona do Capitólio, nem há registo de feridos.

A informação foi confirmada aos jornalistas pelo porta-voz da polícia de Washington.

“Recebemos uma chamada a falar sobre um alegado atirador. Parece ter sido um telefonema falso. Não há feridos, nem atirador localizado”, refere Hugh Carew.

Numa primeira instância, as autoridades exortam os visitantes do Capitólio a permanecerem abrigados dentro do edifício, enquanto decorressem as buscas.