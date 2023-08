Twitter. ‘X’ retirado do topo de sede em São Francisco

A estrutura em forma de ‘X’, o novo nome do Twitter, instalada no topo da sede da rede social, foi retirada esta segunda-feira após ordem da autarquia de São Francisco, na mais recente tensão entre Elon Musk e as autoridades locais.



O departamento de planeamento da cidade confirmou a remoção e adiantou, através de ‘e-mail’, que o proprietário do edifício teria que pagar taxas pelas licenças de construção, que deveria ter obtido, e pelos custos de instalação.

Um representante da ‘X’ recusou o acesso ao edifício a um inspetor na sexta-feira e no sábado, limitando-se a dizer-lhe que se tratava de um “placa de néon temporária para um evento”.

À noite, a estrutura ganhava vida com um jogo de luzes brilhantes. Questionados pelos canais de televisão locais, os residentes do bairro queixaram-se de um nível de luminosidade como em plena luz do dia, ao ponto de terem ficado ofuscados.

Contactado pela AFP, a ‘X’ não respondeu ao pedido de reação.

Há uma semana, Elon Musk renomeou o Twitter para ‘X’, um símbolo matemático de que gosta e que pode ser encontrado em particular na SpaceX, uma das suas empresas, e no primeiro nome de um dos seus filhos, um menino chamado “X Æ A -XII”, ou ‘X’ no seu diminutivo.

Elon Musk renomeou recentemente a plataforma como ‘X’ na esperança de a transformar numa aplicação completa, com mensagens ou pagamentos, como o WeChat na China.

“X é o estado futuro de interatividade ilimitada – centrado em áudio, vídeo, mensagens, pagamentos/banco – criando um mercado global para ideias, bens, serviços e oportunidades”, sublinhou a nova diretora-geral da plataforma, Linda Yaccarino.

O bilionário tem encontrado vários obstáculos com a câmara de São Francisco, que já tinha intercedido na semana passada, quando trabalhadores retiraram as letras da placa original no topo do prédio.

“Muitas pessoas fizeram-nos propostas atraentes para mudar a sede da ‘X’ para fora de São Francisco, especialmente porque a cidade vive uma trágica espiral onde as saídas de empresas se sucedem“, realçou Elon Musk na rede social este sábado, garantindo, no entanto, que se iria manter.

Vários ex-funcionários do Twitter entraram com ações judiciais contra o empresário.

Segundo um desses processos, apresentado em maio, Elon Musk alegou que teria de ser ‘atropelado’ para pagar o aluguer da sede da empresa.

No final de 2021, Elon Musk mudou a sede da sua empresa Tesla para o Texas, Estado com tributação flexível e custo de vida menor, tendo depois entrado em conflito com as autoridades da Califórnia sobre o encerramento obrigatório da fábrica, devido à pandemia de covid-19.