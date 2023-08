Retomadas buscas por criança desaparecida há três semanas em França

Depois de suspensas no dia 12 de julho, as buscas por Émile foram retomadas esta segunda-feira e numa área alargada. A criança de dois anos foi dada como desaparecida no dia 8 de julho, numa pequena localidade dos Alpes franceses, Haut-Vernet, onde os avós tinham uma casa de férias.

De acordo com a BFM TV, uma nova equipa de investigadores vai voltar à região, expandindo o raio das operações de busca para cinco quilómetros em torno da localidade, e recorrendo a cães treinados especialmente para localização de cadáveres.

Vão estar no terreno sete animais a dar apoio até quinta-feira à noite. Está também a ser usado um drone para ajudar a polícia a explorar áreas mais inacessíveis das montanhas naquela região francesa.

Para evitar a destruição de pistas e outras perturbações durante as buscas, está suspensa a apanha de feno em Haut-Vernet.

A localidade francesa tem pouco mais de 125 habitantes e tem atraído grande atenção mediática desde o desaparecimento da criança. As suspeitas recaem sobre a família do pequeno Émile, com os media franceses a especularem sobre o possível envolvimento do pai no caso.

Como medida adicional das buscas, foi novamente decretada a proibição da circulação de pessoas na aldeia até sábado, 5 de agosto, inclusive.

"Assim que a parte técnica for terminada, os investigadores vão 'atacar' a parte humana", acrescenta um procurador aos órgãos locais, sugerindo, sem adiantar mais informações, que a polícia apenas aguarda pela confirmação do desaparecimento da criança para avançar com a investigação criminal.

São esperadas mais entrevistas a residentes e a turistas locais por parte da polícia, para despistar totalmente os álibis de todos os habitantes de Haut-Vernet - incluindo aqueles que, não morando na região, têm habitações ou negócios na localidade.

A forte presença de imprensa no local está a agitar a pequena região calma dos Alpes, com a BFMTV a adiantar que a situação "começa a tornar-se tensa entre os habitantes e jornalistas".