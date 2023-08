Kherson. Forças russas matam médico e ferem gravemente enfermeira

As autoridades municipais ucranianas indicaram nesta terça-feira que um ataque russo contra a cidade de Kherson, no sul a Ucrânia, atingiu um centro de saúde e matou um médico, deixando ainda uma enfermeira em estado crítico.

"O impacto ocorreu num centro de saúde e, como resultado, morreu um jovem médico, que havia começado a trabalhar há poucos dias, e uma enfermeira ficou ferida" com gravidade, afirmou o chefe da administração militar da cidade, Roman Mrochko.

O responsável militar ucraniano, cujas informações não puderam ser confirmadas de forma independente, acrescentou que o impacto, resultado do fogo de artilharia das tropas russas localizadas do outro lado do rio Dnieper, ocorreu por volta das 11h00 locais (9h00 em Lisboa).

Mrochko também publicou duas fotos que mostram uma instalação de saúde com o teto desabado e uma grande mancha de sangue no chão.

Procuradoria vai abrir investigação para crime de guerra

Por sua vez, a Procuradoria do distrito de Kherson confirmou a informação das autoridades locais e anunciou a abertura de uma investigação preliminar para um possível crime de guerra.

Na segunda-feira, três civis morreram em Kherson, reconquistada em novembro passado pelas forças ucranianas e que, desde então, tem sido regularmente bombardeada pela artilharia russa.

A ofensiva militar lançada a 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou, de acordo com os mais recentes dados da ONU, a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa - justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.