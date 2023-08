Governo está a acompanhar nove portugueses a trabalhar no Níger

O Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou esta terça-feira que nove cidadãos portugueses se encontram no Níger e que se encontra em contacto para organizar a sua retirada em segurança, após o golpe de estado no país africano na passada quarta-feira.

Em nota enviada à Renascença, o ministério indica estar a acompanhar a situação no país através da Embaixada de Portugal em Abuja e que se encontra em articulação com a delegação da União Europeia em Niamey.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros indica ainda que os portugueses já identificados exercem funções em organizações europeias e empresas privadas.

“Portugal está em contacto estreito com os parceiros europeus no sentido de operacionalizar a retirada em segurança dos nacionais que têm intenção em sair do país”, refere o Governo.

Na passada quarta-feira, militares nigerinos anunciaram o derrube do Presidente Mohamed Bazoum, democraticamente eleito em 2021, com a junta militar golpista a apresentar-se como Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria (CNSP).

A União Africana, a ONU e parceiros do Níger, como os EUA e França, já condenaram o golpe de estado.