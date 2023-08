Bielorrússia já recebeu metade das prometidas armas nucleares russas

O Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, garantiu nesta terça-feira que metade das armas nucleares táticas russas prometidas pelo Kremlin já estão posicionadas no país.

"Mais de metade das armas nucleares já foram entregues e colocadas em vários pontos do país", afirmou Lukashenko, citado pela agência noticiosa BELTA.

O Presidente bielorrusso - que fez as declarações durante a sua visita à região de Brest, que faz fronteira com a Ucrânia e com a Polónia - sublinhou que as armas nucleares significam segurança para o seu país.

"Deus nos livre de ter de usar essas armas. Seja como for, espero que não aconteça. Não entrámos em nenhum pomar, mas por favor, não entrem no nosso. Garantimos a nossa segurança com a ajuda dos nossos amigos", explicou Lukanshenko, acrescentando que o seu povo é pacífico.

"Não quero que o meu povo, principalmente sob meu comando, lute. Não brandimos armas, mas preparamo-nos para defender o nosso país em qualquer momento", defendeu o líder bielorrusso.

Processo termina antes do final deste ano

Em meados de junho, o Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou a chegada das primeiras armas nucleares à Bielorrússia, um processo que terminará antes do final deste ano.