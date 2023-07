​Paul Reubens, ator de Pee-wee Herman, morre de cancro

Morreu o ator e comediante Paul Reubens, cuja personagem Pee-wee Herman se tornou um fenómeno cultural através de filmes e programas de televisão.



Reubens morreu no domingo à noite, depois de uma luta de seis anos contra o cancro, que não tornou pública, disse o seu publicista numa declaração.

"Por favor, aceitem as minhas desculpas por não ter tornado público o que tenho enfrentado nos últimos seis anos", disse Reubens num comunicado divulgado com o anúncio da sua morte.

"Sempre senti uma enorme quantidade de amor e respeito por parte dos meus amigos, fãs e apoiantes. Amei-vos muito e gostei de fazer arte para vocês."

Paul Reubens ficou conhecido pelo filme "A Grande Aventura de Pee-wee" e pela série televisiva "Pee-wee's Playhouse".

Herman criou Pee-wee quando fazia parte do grupo de improvisação de Los Angeles, The Groundlings, no final da década de 1970.

O espetáculo ao vivo "Pee-wee Herman Show" estreou num teatro de Los Angeles em 1981 e foi um sucesso tanto para as crianças como para os adultos.