Paquistão. Estado Islâmico reivindica atentado que fez 54 mortos

O grupo terrorista Estado Islâmico reivindicou a responsabilidade por um atentado suicida que matou 54 pessoas no Paquistão, numa altura em que o país enfrenta uma onda crescente de ataques de militantes.



O atentado bombista ocorreu no domingo, num comício de um partido pró-talibã em Khyber Pakhtunkhwa, uma província que faz fronteira com o Afeganistão e que tem enfrentado uma situação de segurança em rápido declínio devido a ataques de grupos militantes, incluindo os talibãs paquistaneses e a filial regional do Estado Islâmico.

Mais de mil pessoas estavam presentes no comício do Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F), um partido islamista que faz parte da coligação no poder e é conhecido pelas suas estreitas ligações aos talibãs no Afeganistão, e vários líderes regionais do partido foram mortos.

Os médicos dos hospitais locais disseram que não tinham capacidade para lidar com a escala dos cerca de 200 feridos e dezenas tiveram de ser levados em helicópteros para outras províncias para receberem tratamento.