"Os nossos ursos são reais, não são humanos disfarçados", assegura Zoo chinês

No vídeo em questão, o urso-do-sol aparece em pé, junto à vedação do recinto, e parece estar a observar os visitantes do zoológico.

Segundo as especulações criadas pelos internautas, o animal parecia-se com uma pessoa fantasiada de urso.

Os internautas começaram a questionar como é que o urso se conseguia manter tão estável sobre duas patas, reparando nas dobras de gordura e pele que se acumulavam à volta da cintura e quadris, assemelhando-se a um disfarce demasiado grande.

Numa publicação do zoológico, que personifica uma ursa-do-sol chamada Ângela, pode ler-se: “Algumas pessoas pensam que eu pareço uma pessoa... Parece que não me conhecem muito bem".

"Quando se trata de ursos, a primeira imagem que vem à cabeça é uma figura enorme e um poder assombros... Mas nem todos os ursos são gigantes e perigosos".

O zoológico, através da voz da ursa Ângela, enfatizou que os ursos-do-sol são "pequenos, a menor espécie de urso do mundo".

O post do zoológico de Hangzhou faz notar que os ursos-do-sol medem cerca de 1,30 metros de altura quando estão apoiados sobre as patas traseiras, menos da metade do tamanho dos ursos pardos nativos da América do Norte.

Ashleigh Marshall, especialista do Zoológico de Chester, diz que o animal no vídeo é "definitivamente um urso de verdade" - embora admita que os ursos-do-sol geralmente "se pareçam muito com pessoas fantasiadas".

Questionada num programa da BBC sobre a aparência enrugada da pele do urso, a especialista disse que se trata de uma característica normal e muito importante da sua anatomia.



As rugas e dobras da pele ajudam a proteger os ursos dos predadores, já que a folga permite que o urso se vire e riposte no caso de um animal de maior porte, como um tigre, os agarrar, explicou Ashleigh Marshall.