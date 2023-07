Acidente com autocarro em Espanha causa 49 feridos

Quarenta e nove feridos, seis dos quais em estado grave, é o balanço do acidente com um autocarro, ocorrido esta segunda-feira na estrada de acesso aos lagos de Covadonga, nas Astúrias, no norte de Espanha, avança o jornal Faro de Vigo.

O autocarro de passageiros dirigia-se para o famoso Parque Nacional dos Picos da Europa quando sofreu um acidente, capotando depois de ter caído vários metros numa encosta. A bordo seguiam uma dezena de crianças.

As ambulâncias e os helicópteros tiveram de efetuar seis transferências hospitalares de urgência para os feridos mais graves, e o balanço revela ainda um saldo de 37 feridos ligeiros, que necessitaram de tratamentos menores.

Todos eles são residentes fora das Astúrias e estão na região em férias: há austríacos, pessoas de Madrid, da Catalunha, da Andaluzia e da Extremadura.

A possibilidade de haver feridos e crianças presas levou à rápida mobilização de uma grande equipa composta por dois helicópteros, ambulâncias, bombeiros para apoio logístico e a Guardia Civil.

No final, não havia necessidade de desencarcerar pessoas no interior do autocarro, pelo que parte da resposta de emergência foi invertida, mantendo-se o foco principal na assistência médica.

O balanço final dos cuidados médicos elevou para 37 o número de feridos ligeiros, principalmente com fraturas. Além disso, seis pessoas ficaram gravemente feridas, outras seis ficaram feridas com menor gravidade. No total, todas as 49 pessoas presentes no autocarro sofreram algum tipo de ferimento.

Dois dos feridos mais graves, duas mulheres, foram transportadas de helicóptero. Houve ainda duas outras evacuações por via aérea.

Posteriormente, foram efetuadas outras transferências, algumas das quais em ambulância partilhada devido ao elevado número de passageiros do autocarro que necessitavam de assistência. É o caso de uma ambulância coletiva que evacuou sete vítimas: quatro adultos e três crianças.