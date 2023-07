Guerra na Ucrânia. Putin anuncia 30 novos navios para a Marinha russa

A Marinha russa irá acrescentar 30 novos navios à sua frota este ano, anunciou este domingo o Presidente do país, Vladimir Putin, durante um discurso na parada naval do Dia da Marinha, em São Petersburgo.

"Atualmente, a Rússia cumpre com segurança as tarefas de grande escala da sua política marítima nacional e aumenta constantemente o poder da sua frota. Só este ano, 30 navios de diferentes classes serão integrados", disse Putin num discurso transmitido em direto pela televisão.

A partir de uma tribuna instalada num dos diques do rio Neva, o Presidente, que já tinha passado em revista os navios a bordo de uma lancha, felicitou os membros da Marinha e todos os cidadãos russos por ocasião das comemorações.

"Ao longo dos séculos, a nossa frota tem sido e continua a ser a guardiã indestrutível das fronteiras da pátria, o seu orgulho e glória", afirmou, agradecendo ao pessoal da Marinha pelo desempenho impecável das suas funções e pela sua devoção à pátria.

"Para o bem da Rússia, os nossos marinheiros dão toda a sua força, mostram verdadeiro heroísmo, lutam corajosamente, como os nossos grandes antepassados", sublinhou, sem fazer qualquer alusão direta à guerra na Ucrânia.

Cerca de 40 navios, incluindo barcos e submarinos, participaram no desfile naval em São Petersburgo e no porto de Kronshtad, na baía do Neva.

Os desfiles navais por ocasião do Dia da Marinha realizaram-se hoje nos principais portos do país.