Ucrânia passa a celebrar o Natal a 25 de dezembro

A Ucrânia mudou o feriado oficial de Natal para 25 de dezembro, de modo a distanciar-se da Igreja Ortodoxa Russa, que o celebra o Natal a 7 de janeiro.

O projeto de lei foi assinado, nesta sexta-feira, pelo Presidente Volodymyr Zelenskiy aprofundando ainda mais a divisão entre as igrejas de Kiev e de Moscovo. Nos últimos anos, Kiev tem cortado laços religiosos e culturais com a Rússia, alinhando-se com o Ocidente.

Esse processo intensificou-se após a invasão em grande escala da Rússia, a 24 de fevereiro de 2022.

“A luta incansável e bem-sucedida pela própria identidade contribui para o desejo de todo ucraniano viver a sua própria vida com as suas próprias tradições e feriados”, diz a nota do projeto de lei, no site do parlamento.

O objetivo da nova lei é “abandonar a herança russa de impor as celebrações do Natal a 7 de janeiro”, diz a nota.

A igreja ucraniana celebrava o Natal a 7 de janeiro, assim como a igreja ortodoxa Russa, que deu a bênção ao ataque de Putin à Ucrânia. O patriarca Kirill, chefe da Igreja Ortodoxa Russa, é um importante aliado de Putin e disse que os soldados russos mortos serão purificados de todos os seus pecados. No ano passado, a Igreja Ortodoxa da Ucrânia permitiu que os fiéis celebrassem o Natal a 25 de dezembro.

A Ucrânia esteve sobre a liderança espiritual de Moscovo desde o século XVII, mas rompeu parcialmente as ligações em 2019, devido à anexação da Crimeia e ao apoio dos separatistas a leste do país.

A mudança para 25 de dezembro faz parte de um processo nacional para desmantelar os símbolos russos, da União Soviética e do comunismo. Vários monumentos foram derrubados e os filmes russos realizados depois de 2014 foram proibidos na Ucrânia.