Macron condena golpe de Estado no Níger

O Presidente francês, Emmanuel Macron, condenou esta sexta-feira "com a maior veemência possível o golpe de Estado militar" em curso no Níger, que é "perigoso" para a região, e apelou à "libertação" do Presidente Mohamed Bazoum.

"Este golpe de Estado é totalmente ilegítimo e profundamente perigoso para o povo do Níger, para o Níger e para toda a região", afirma o chefe de Estado francês em conferência de imprensa acompanhado pelo primeiro-ministro da Papua Nova Guiné, James Marape.

"É por isso que apelamos à libertação do Presidente Bazoum e ao restabelecimento da ordem constitucional", adianta.

Militares nigerinos anunciaram na quarta-feira à noite ter tomado o poder e derrubado o Presidente, Mohamed Bazoum, democraticamente eleito em 2021.

A junta militar golpista apresenta-se como Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria (CNSP).

Os parceiros do Níger, incluindo os Estados Unidos, a França e a ONU, já condenaram o golpe de Estado.