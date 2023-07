Rússia emite mandado de captura contra terceiro juiz do Tribunal Penal Internacional

A Rússia adicionou um funcionário público do Tribunal Penal Internacional (TPI) à sua lista de procurados, depois de o TPI acusar o presidente Vladimir Putin de crimes de Guerra contra a Ucrânia, avançou esta quinta-feira a agência de notícias russa TASS.



A juíza Tomoko Akane foi mencionada como "procurada por um artigo do Código Penal da Federação Russa" no banco de dados online do Ministério do Interior da Rússia, mas sem referência ao alegado crime.

Em março, o TPI emitiu mandados de captura a Vladimir Putin e a Maria Lvova-Belova, acusando-os do crime de guerra de deportação ilegal de centenas de crianças ucranianas.

A Rússia admitiu ter transferido milhares de crianças para fora da Ucrânia, mas disse tê-lo feito para proteger órfãos e crianças abandonadas na zona de guerra.

Em resposta ao mandado do TPI, três dias depois, a Rússia abriu processos criminais contra um promotor do TPI, Karim Khan, e também contra os juízes que ordenaram a detenção de Putin, incluindo Tomoko Akane e a italiana Rosario Salvatore Aitala.

Tomoko e Aitala passaram a integrar a lista de procurados da Rússia em maio e junho, respetivamente.

De acordo com o site do tribunal, a japonesa Tomoko Akane integra a lista de juízes do TPI desde 2018. Antes disso, atuou também como procuradora do Ministério Público e embaixadora para os assuntos de cooperação judicial internacional do Japão.

O TPI mantém uma declaração emitida em maio, depois de Khan ter sido colocado na lista russa, onde manifesta estar "profundamente preocupado com medidas coercivas justificadas e injustificadas tomadas contra funcionários do TPI".



O Tribunal Penal Internacional diz permanecer "implacável na condução do seu mandato legal, para garantir a responsabilidade pelos crimes mais graves que preocupam a comunidade internacional como um todo".